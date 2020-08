Schitterende anekdote van in de Beerschotse kleedkamer: Holzhauser had een Tinderdate met... ploegmaat

Raphael Holzhauser is dé man van het seizoensbegin bij Beerschot. De middenvelder strooit met assists en scoort doelpunten alsof het niets is. Maar wisten jullie dat hij ooit een Tinderdate had met... Denis Prychynenko?

Nee, we zijn niet aan het zeveren. En nee, we hebben geen pintje te veel gedronken. Raphael Holzhauser was wél het slachtoffer van een hilarische practical joke van zijn ploegmakker.

Het Laatste Nieuws weet dat Holzhauser in een café had afgesproken met een jongedame die hij had leren kennen via Tinder. Jane - dat was volgens de middenvelder haar - was echter laat en dus besloot Holzhauser om een sms’je te sturen.

Vals profiel

Hij kreeg echter meteen antwoord. Blijkbaar was de deerne ook al in het café. Enig probleem: het was Denis Prychynenko die zijn ploegmakker met een vals profiel had beetgenomen.