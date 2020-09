'Club Brugge, Charleroi én Genk azen willen Luikenaar weghalen bij ... PSG'

Hij werd geboren in Luik, speelt momenteel bij PSG, maar staat in de belangstelling van diverse andere Belgische topclubs.

Heeft u al gehoord van Richard Makutungu? De youngster van 18 jaar oud is geboren in Luik, maar al enkele jaren actief in Frankrijk.

PSG-jeugdproduct

Daar speelt hij momenteel bij de U19 van de Franse topclub PSG, dat hem nu mogelijk zal verkopen aan een Belgische topclub.

Zowel Charleroi, Genk als Club Brugge zien namelijk wel wat in de rechtervleugelverdediger, die ook op het middenveld aan de slag kan. Dat weet alvast FootMercato.