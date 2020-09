Culttransfer in de maak: Jens Naessens zet carrière verder bij Catania

Jens Naessens zag zijn contract bij KSV Roeselare deze zomer aflopen en was de voorbije maanden dus op zoek naar een club. Die heeft hij nu ook gevonden, en wat voor een: Catania Calcio.

De deal tussen Jens Naessens en Catania is bijna rond. Vandaag legt de 29-jarige aanvaller zijn medische testen af bij de club. Een handtekening zal niet veel later volgen. Voor Naessens wordt het zijn eerste avontuur in het buitenland.

Catania is dan ook nog eens een klinkende naam in het Italiaanse voetbal. Tien jaar geleden speelde de club nog onder Diego Simeone in de Serie A.

Naessens was deze zomer einde contract bij KSV Roeselare, waar hij een seizoen aan de slag was. Voordien was hij aan de slag bij Westerlo, KV Mechelen en Antwerp. In 2013 kopte hij Zulte Waregem bijna naar de titel op het veld van Anderlecht.