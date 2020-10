UPDATE - Strengere maatregelen in Brussel: wat zijn de gevolgen voor de Rode Duivels? Roberto Martinez reageert & capaciteit verlaagd

Het gaat de slechte kant op met de coronacijfers in België en vooral in de hoofdstad zijn de cijfers zorgwekkend. Het Hoofdstedelijk Gewest trof zelfs bijkomende maatregelen. Wat zijn de gevolgen voor de oefeninterland van de Rode Duivels in Brussel op donderdagavond?

UPDATE 17u12: In plaats van 11.000 beschikbare tickets mogen er nog maar 7.000 toeschouwers naar het stadion komen. De bijkomende maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn niet min. Cafés, cafetaria's van amateursportclubs en feestzalen worden voor een maand verplicht gesloten. Die maatregel gaat in vanaf donderdagochtend 7 uur en 's avonds om 20u45 oefenen de Rode Duivels tegen Ivoorkust in het Koning Boudewijnstadion. De wedstrijd gaat voorlopig gewoon door zoals gepland, mét toeschouwers. Dat heeft bondswoordvoerder Pierre Cornez bevestigd bij Het Nieuwsblad. De krant meldde eveneens dat er van de 11.000 beschikbare tickets 6.200 stuks aan de man werden gebracht. De KBVB gaat verder communiceren als er nog wijzigingen optreden. Hebben allemaal een gemeenschappelijke vijand "We hebben allemaal een gemeenschappelijke vijand met het virus in de context van de pandemie, we moeten allemaal bewust zijn en er alles aan doen om het virus te verslaan", aldus Roberto Martinez over de hele zaak op een persconferentie in Tubeke. "11.000 fans toelaten een goede zaak? Dat vraag je aan de verkeerde persoon, ik ben niet de man die kan antwoorden op vragen op gouvernementeel niveau."