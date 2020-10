Straks ook op de agenda van Pro League: hoe vermijden dat competitie in maart gedaan is voor meer dan helft van de clubs

Er staat heel wat op de agenda straks bij de Pro League. Veel clubs hebben zich verzameld omdat het water bij heel wat ploegen aan de lippen staat. Zij vinden dat de competitieformat voor dit en volgend seizoen tussen de soep en de patatten geregeld is.

Cercle Brugge, STVV, Beerschot, Lommel en Waasland-Beveren zijn de voortrekkers die de leiding van de Pro League in vraag stellen. Maar zij worden gesteund door nog redelijk wat clubs. Zij vinden dat de leiding van de Pro League (François en Croonen) te lang hebben tegengestribbeld om de enige juridisch aanvaardbare optie door te voeren en er daardoor te lang over gedaan werd om een competitieformat samen te stellen. Dat competitieformat is een probleem voor veel ploegen.

Door corona zitten heel wat clubs in financiële problemen. Zo zijn er een aantal die zeker al niet aan de Financial Fair Play-regels zullen voldoen. De kleinere clubs vragen onafhankelijke experten om dit te bekijken en ook een oplossing te vinden voor 1B, dat nog steeds amper leefbaar is. Maar ook dat drievierde van de clubs in maart nog iets te doen zal hebben. Dat willen ze tegen volgend seizoen oplossen. Net als de drie zakkers. Want veel ploegen gaan zich in het rood steken om degradatie te vermijden.

Ook stellen ze zich vragen bij de BeNeLiga. Momenteel ligt er op tafel dat de acht ploegen die eraan zouden deelnemen de Europese tickets onder elkaar gaan verdelen.