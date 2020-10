Mehdi Bayat is duidelijk: "Gaat me niet om de macht" en "Alcohol sinds 1929 legaal, niet verbazingwekkend dat mensen zich dus vergrijpen aan alcohol"

Mehdi Bayat is sinds een tijdje de voorzitter van de Belgische voetbalbond. Rest de vraag of hij dat ook na 2021 nog wil zijn? De sterke man van Charleroi laat zich uit over een aantal heikele thema's.

"Aanblijven als voorzitter? Het zou het logische vervolg zijn", aldus Mehdi Bayat in Het Laatste Nieuws over de zaak.

"Ik heb het gevoel dat het proces waar ik met Verhaeghe en Linard aan begonnen ben nog niet aan zijn finaliteit is. Ik heb nog al gevechten gewonnen, zo ook in 2012 in Charleroi. Mensen moeten begrijpen dat het me niet om de macht gaat."

Heel hard getracht

De sterke man van Charleroi liet zich ook nog uit over de rechtzaken die Waasland-Beveren aanging om in eerste klasse A te kunnen blijven dit seizoen.

"Ik heb heel lang en heel hard getracht om niet toe te geven. Maar ik heb gezien dat het menselijk wezen, eenmaal het in het midden van de brandhaard staat en het dreigt te sterven, bereid is tot álles. Waasland-Beveren had het recht en heeft het systeem helemaal uitgeput. Alcohol is sinds 1929 legaal - dan moet je ook niet verbaasd zijn als mensen zich vergrijpen aan alcohol."