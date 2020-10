Aandelen van failliete Penninckx in beslag genomen, KV Mechelen in een zeer lastig parket

KV Mechelen zit in een lastig parket dankzij de situatie met hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. Zijn bedrijf FNG ging failliet en de schuldeisers hebben beslag laten leggen op zijn pakket van de aandelen van KV Mechelen.

Dieter Penninckx kocht zich voor 71,2% in bij KV Mechelen, maar er werd beslag gelegd op zijn aandelen door de schuldeisers van het failliete FNG. Dat berichtte Gazet van Antwerpen. Voor welke duur ze in beslag werden genomen is onduidelijk.

Dat ze pas na het gerechtelijk onderzoek weer vrijkomen, en dat kan jaren duren, is mogelijk. Een andere optie is dat Penninckx meewerkt aan een verkoop, zodat de schuldeisers geld zien en KV Mechelen niet langer 'gegijzeld' is.

Licentieprobleem

De club wil Penninckx alvast uit zijn bestuursfunctie ontheffen, maar die beslissing werd al uitgesteld. Communiceren met de hoofdaandeelhouder gaat niet, want hij zit in de gevangenis.

Aangezien Malinwa nog voor zo'n 7 miljoen in het krijt staat bij Penninckx, heeft de club van hem een garantie nodig dat hij dat verschuldigde bedrag niet in een keer terugeist. Anders kan de club geen licentie krijgen.