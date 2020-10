Krijgen we eerste uitgestelde wedstrijd in 1A? Coronagolf met 9(!) positieve gevallen

Het aantal positieve coronagevallen stijgt de laatste weken en dagen enorm. En ook binnen de sportwereld zijn er heel veel nieuwe cases. Mogelijk krijgen we ook een eerste uitgestelde wedstrijd binnenkort.

In 1B was er al een golf bij Westerlo die daardoor enkele wedstrijden moesten uitstellen, nu lijkt hetzelfde te gaan gebeuren bij Waasland-Beveren.

Match tegen Oostende uitgesteld?

Bij de wekelijkse coronatesten zouden liefst negen mensen positief getest hebben op het virus. De wedstrijd van maandag tegen KV Oostende komt zo ook op de helling te staan.

Eerder deze week was er ook al een positief geval bij de beloften van de Wase Leeuwen, waardoor er geen oefenwedstrijd werd gespeeld tegen Hoek. Of de nieuwe gevallen daaraan gelinkt kunnen worden is niet geweten.