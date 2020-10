Zit Antwerp met een probleem? Derde vroege tegengoal in negen matchen

Jean-Luc Dompé zette Zulte Waregem al na zeven minuten op voorsprong tegen Royal Antwerp FC. Voor de Great Old is het niet de eerste keer dit seizoen dat ze al vroeg in de partij op achtervolgen zijn aangewezen.

Antwerp slikte dit seizoen al drie keer een vroeg tegendoelpunt in de competitite. Die van Dompé viel na zeven minuten, maar tegen Kortrijk en Sint-Truiden viel de 1-0 nog vroeger. Mboyo had minder dan drie minuten nodig om de score te openen en op Stayen zorgde Lee na een veertigtal seconden voor de 1-0. Op Cercle kwam RAFC overigens goed weg nadat Mbenza in de openingsminuut een dot van een kans miste. Uitsyndroom? Het overkwam Antwerp dus al in het Guldensporenstadion, Stayen, het Regenboogstadion en bijna in Jen Breydel. Begint de ploeg misschien minder gefocust op verplaatsing? Na de match tegen Kortrijk vroegen we Ivan Leko naar een verklaring voor die vroege tegengoals. "Als we dat wisten, vielen ze wellicht niet." Geen verklaring en voorlopig ook nog geen oplossing dus. Wél een werkpunt voor de volgende uitmatch en die komt er al snel aan. Donderdag opent Antwerp haar Europese campagne met een partij op het veld van Ludogorets.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Zulte Waregem - Antwerp nu live op Voetbalkrant.com.