CIJFER VAN DE WEEK: 1,036 miljard euro(!) - de uitgaven aan spelers bij de duurste club ter wereld, wat is situatie in België?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week nemen we de cijfers van Instat van het CIES even onder de loep als het gaat om de duurste teams ter wereld. De kern van Manchester City is veruit de duurste kern van allemaal, met een uitgavenpost van 1,036 miljard euro.

Daarmee doen ze qua grote competities veruit beter dan PSG (888 miljoen euro), Manchester United (844 miljoen euro), Barcelona (826 miljoen euro) en Chelsea (763 miljoen euro).

Vergelijken we dat even met de uitgaven van de Belgische clubs over de tien voorbije seizoen samengeteld, dan komt er nog geen enkele Belgische ploeg nog maar in de buurt van deze bedragen - laat staan dat de huidige kern zoveel zou gekost hebben.

Sinds 2011-2012 is het Anderlecht dat het meeste geld uitgaf volgens Transfermarkt: 157,9 miljoen euro. Club Brugge (146 miljoen euro) en Genk (143,5 miljoen euro) volgen op stekjes twee en drie. Opvallend: bijna elk Belgisch team kreeg meer geld aan uitgaande zijde dan het investeerde.