🎥 Beerschot komt met geweldige docureeks over fabelachtig jaar

Zondag is het 15 november 2020. Niks speciaal zou je denken, maar niets is minder waar. Toch niet in het zuiden van Antwerpen.

Op 15 november 2019 begon namelijk een erg bijzonder jaar voor Beerschot. Die dag begon periode twee en won Beerschot meteen van grote concurrent OH Leuven. Wat volgde was een prachtig jaar. Met het binnenhalen van de tweede periode, de winst in de promotiefinale en de promotie. WHAT. A. YEAR. 👀



Stay tuned.#TOGETHERWEBUILDHISTORY pic.twitter.com/5cwGCxz9nJ — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) November 13, 2020 En ondertussen gaat het sprookje ook door in de Jupiler Pro League, met erg knappe cijfers en een stekje in de top-4 voorlopig.