De crisis neemt toe in Charleroi: "Maar we laten de hoofdjes niet hangen"

Hun ijzersterke seizoensstart, toen niks of niemand hen leek te stoppen, is nu wel heel ver weg bij Mambourg. Maar Karim Belhocine en zijn spelers willen "de hoofden niet laten zakken" en snel een einde maken aan de zwarte serie. Modou Diagne reageert alvast.

Drie opeenvolgende nederlagen en een magere vijf punten in de laatste acht wedstrijden hebben Sporting Charleroi uit de top vijf gekegeld. De prestaties van de ploeg in de laatste acht wedstrijden waren teleurstellend, met een nederlaag tegen Waasland-Beveren als dieptepunt op woensdagavond.

Een wedstrijd die vooral in de eerste helft gespeeld werd, met het openingsdoelpunt en de uitsluiting van Marco Ilaimaharitra "C'est le football. Het is voetbal. Als alles niet op jouw manier gaat... Eerst zat alles ons mee, nu zit het allemaal een beetje tegen", aldus Modou Diagne.

"Lager dan de grond."

Maar de Zebra's willen niet de hele tijd in pessimisme vervallen. Ze zijn meer geïnteresseerd in het omkeren van de situatie. "We hebben allemaal wel eens momenten gehad dat er niets goed gaat, en nu is het zeker niet het moment om op te geven," benadrukt de centrale verdediger.

"We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat er niets goed gaat, en dit is zeker niet het moment om ons hoofd te laten zakken. We moeten terug stuiteren. We moeten weer efficiënt zijn, zowel offensief als defensief, om wedstrijden te winnen. We moeten het Sporting de Charleroi worden waar we al meer dan een jaar mee bezig zijn. Het team dat net dat ietsje extra gaat om wedstrijden te winnen", zegt Modou Diagne. Een motivatiespeech die de Zebra's maandag tegen Kortrijk in de praktijk moeten brengen. Om te voorkomen dat we nog dieper in de crisis wegzakken.