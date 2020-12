Komt het terug goed met Jelle Vossen: net zoals de hele ploeg beleeft Vossen een moeilijke periode in Zulte Waregem

Nee, het gaat niet goed met Zulte Waregem. Tegen Anderlecht kon er nog een punt worden gehaald maar het loopt dit seizoen erg moeizaam voor de mannen van Franky Dury.

Jelle Vossen werd in januari dit jaar binnengehaald als grote naam. De aanvaller kon in Brugge geen basisplaats afdwingen en zou de nieuwe topschutter moeten worden in Zulte Waregem.

Bij zijn aankomst in Waregem kende Vossen een prima start. In zijn zes eerste wedstrijden kwam hij zes keer tot scoren en zelfs van op de flank kon Vossen meteen belangrijk zijn voor zijn nieuwe club.

Dit seizoen verloopt het allemaal wat minder goed. De 31-jarige Belgische aanvaller, die altijd garant stond voor doelpunten, was in dertien wedstrijden goed voor drie goals. In de wedstrijd tegen Anderlecht mocht Vossen slechts enkele minuten voor tijd invallen. Samen met Olivier Deschacht is hij één van de anciens in ons Belgische voetbal.