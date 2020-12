Antwerp steunt Club Brugge in initiatief die de toekomst van het Belgisch voetbal veilig moet stellen: "Liever vandaag dan morgen"

De Belgische coëfficiënt staat onder druk. We zullen moeten knokken om ook de volgende jaren onze rechtstreekse tickets voor de Champions League en de Europa League veilig te stellen.

Nederland is ons al voorbijgestoken, maar ook kleinere competities als Oostenrijk en Schotland zijn aan een opmars bezig. De kloof met de topcompetities dreigt bovendien steeds groter te gaan worden. Een BeneLiga kan een oplossing bieden. Club Brugge liet zich al positief uit over het initiatief en in Antwerp vinden ze daarin een medestander.

"Als we niet snel met nieuwe ideeën komen, om aan de Europese topclubs te tonen dat we een toegevoegde waarde blijven, wordt België uit de wielen gereden", zegt sportief directeur Luciano D'Onofrio in Het Laatste Nieuws.

"Een BeNeLiga is noodzakelijk, Vincent (Mannaert, red.) weet dat ik honderd procent achter de plannen sta. Liever vandaag dan morgen",