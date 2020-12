Kies jouw droomloting voor Rode Duivels richting WK 2022 en volg de loting vanavond hier LIVE!

Maandagavond 7 december weten de Rode Duivels wat er moet gebeuren om op het WK 2022 terecht te komen. De loting zal opnieuw veel duidelijk maken wat betreft de kansen om daar te raken.

De Rode Duivels hebben hun eerste plaats op de FIFA-ranking vastgehouden en zijn daardoor uiteraard ook reekshoofd bij de loting van de kwalificaties voor het WK 2022 op 7 december.

Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, Denemarken, Kroatië en Portugal worden vermeden in de loting.

Haalbare kaarten?

Bovendien komen de Duivels in een reeks van vijf terecht, zodat ze zich eind 2021 kunnen focussen op de halve finales van de Nations League. Een haalbare loting is dan ook wat ze gaan krijgen, dat sowieso.

De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee krijgen - samen met de twee hoogst gerangschikte groepswinnaars uit de Nations League die niet in de top-2 raken - nog een dubbele barrage als opvangnet. Zelfs als de Belgen dus niet in de top-2 zouden raken, hebben ze dus nog een opvangnet.

Droomloting

Het is dan ook maar de vraag: wat is uw droomloting? Toch wat hopen op iets of wat van tegenstand of echt alleen maar kleine landjes? Of hoopt u vooral op leuke verplaatsingen - wie weet is er volgend jaar opnieuw wat mogelijk mét supporters? Laat het ons weten en kies een land uit elke pot!