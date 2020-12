Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Messi - Neymar - Dybala - Dybala

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Ambities in 1B scheren hoge toppen, nieuwe miljoenendeal beklonken'

De deal hing eigenlijk al een half jaar in de lucht, maar nu zou het met oog op januari 2021 helemaal in orde komen. En zo is er opnieuw een miljoenentransfer op weg naar 1B. (Lees meer)

Dybala ook plan B voor Messi

Als Lionel Messi onhaalbaar blijkt voor PSG, dan zouden ook zij - net als heel wat teams uit de Premier League - azen op Dybala van Juventus.

Paulo Dybala aangeboden bij zes clubs!

Paulo Dybala zou zijn aangeboden bij niet minder dan zes ploegen uit de Premier League. Dat staat te lezen in de Engelse pers.

Messi naar PSG? Leonardo laat zich uit

Komt het tot een hereniging tussen Neymar en Lionel Messi? Leonardo - technisch directeur bij PSG - nuanceert de hele zaak bij Canal Plus: "Neymar moest wel over Messi praten tegen de Argentijnse pers. We moeten respect tonen voor hem."