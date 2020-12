UPDATE: Spelers van Basaksehir willen niét voortspelen, tenzij...

De wedstrijd tussen Baseksehir en PSG in de Champions League is gestaakt. Een racistisch incident met de vierde scheidsrechter ligt aan de basis van het vroegtijdig stopzetten.

UPDATE: De spelers van Basaksehir weigeren opnieuw op het veld te komen. Enkel als de vierde official wordt gesanctioneerd én als hij wordt vervangen kan er verder worden gespeeld.

De wedstrijd werd bij een 0-0-tussenstand gestaakt. Volgens de eerste berichten gaf de vierde scheidsrechter een racistische opmerking richting een speler van de thuisploeg. De spelers van Basaksehir beslisten om van het veld te stappen.

Na een discussie van enkele minuten volgden uiteindelijk ook Neymar en ploegmaats. Het is momenteel afwachten hoe de UEFA deze zaak zal aanpakken, maar de kans is héél klein dat er vanavond nog gevoetbald wordt in Istanboel.