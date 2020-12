BeNeLiga krijgt steeds meer vorm: dit wordt de format en zó zal het degradatiesysteem eruit zien

De plannen voor een BeNeLiga staan stilaan in de stijgers. Ondertussen lekken er ook steeds meer details uit over de overkoepelende competitie. Vooral het degradatiesysteem zal helemaal worden vernieuwd.

Voetbal International heeft namelijk het rapport van Deloitte - en dat telt maar liefst 255 pagina's - over de BeNeLiga kunnen inkijken. Zo weten we al langer dat het een format met achttien clubs zal worden.

Momenteel ligt het plan op tafel om met tien Nederlandse en acht Belgische clubs van start te gaan. Het is overigens de bedoeling dat de verdeling zo blijft. Met andere woorden: er moet worden gesleuteld aan het klassieke degradatiesysteem.

In dat geval wordt er van elk land een rechtstreekse - logisch: dat wordt de laatste van dat land in de stand - én een onrechtstreekse daler aangeduid. Zo'n onrechtstreekse daler wordt enkel aangeduid indien de club in kwestie op de veertiende plaats of lager eindigt.

Rechtstreekse én onrechtstreekse daler

In dat geval moet een eindronde bepalen of die club in de BeNeLiga kan blijven of de plaats moet afstaan aan een club uit de regionale competitie. Voor alle duidelijkheid: dit is een voorstel en géén zekerheid.