Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Alli

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

PSG wil Dele Alli deze winter nog weghalen bij Tottenham

Dele Alli bleef donderdagavond 90 minuten op de bank zitten tegen Royal Antwerp FC. In de vorige seizoenen bij Tottenham was hij telkens een van de smaakmakers bij Tottenham, maar nu moet hij zich schikken in een nevenrol. Bovendien is er interesse om de Spurs deze winter te verlaten. (Lees meer)