Transfernieuws en Transfergeruchten 12/12

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Manchester City wil Erling Haaland overnemen van Dortmund

Manchester City heeft onlangs het contract van Pep Guardiola verlengd. De trainer zoekt door het blessureleed in zijn selectie naar nieuw aanvallend geweld. The Citizens lijken nu van plan om het Noors toptalent over te nemen van Borussia Dortmund. (Lees meer)