Geen fans meer toegelaten: Wedstrijden terug achter gesloten deuren in de Premier League

In de Premier League mochten twee clubs hun fans terug verwelkomen in hun stadion. Liverpool zat namelijk in een lichtere lockdown waardoor het voor de twee teams uit de regio terug mogelijk was om fans te verwelkomen.

Zowel op Anfield als op Goodison Park van Everton waren terug 2.000 fans toegelaten onder strikte voorwaarden. Maar door de vele nieuwe besmettingen in het V.K. gaat ook Liverpool terug naar niveau drie, waardoor fans niet langer welkom zijn. De regels gaan vanaf middernacht in.

