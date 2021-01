Een nieuwe Belg om in het oog te houden: twee weken geleden zijn debuut, nu officieel in A-kern PSV

In de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht maakte Yorbe Vertessen afgelopen zondag zijn opwachting in het eerste elftal van PSV. De jonge Belg mocht 20 minuten voor tijd invallen.

UPDATE 2/1: Vertessen mag nu ook officieel tot de A-kern van PSV gerekend worden. Dat heeft de Lampenclub laten weten in een persbericht.

Mooie weken voor Vertessen 🤩



𝟏𝟑-𝟏𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟎: Debuut voor PSV 1

𝟎𝟐-𝟎𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟏: Officieel lid van de A-selectie



Veel succes, Yorbe! 💪🏻🇧🇪 — PSV (@PSV) January 2, 2021

Yorbe Vertessen speelt al sinds 2009 voor PSV nadat hij de overstap maakte vanuit de jeugd van Westerlo. Vertessen doorliep ook de Belgische nationale jeugdreeksen maar door blessureleed kwam een doorbraak er niet. In 2018 werd Vertessen met vier goals zelfs topschutter op het EK U17.

De jonge aanvaller sprak in het laatste nieuws al over zijn droom om ooit uit te komen in de Premier League of in de Bundesliga. Clubs als Manchester City en Bayern München genieten zijn voorkeur.