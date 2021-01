🎥 Knap doelpunt Youri Tielemans helpt Leicester aan drie belangrijke punten!

Leicester City is volop bezig met een prima seizoen in de Premier League. Ook op bezoek bij Newcastle United won het opnieuw.

Met dank ook aan Youri Tielemans, die halfweg de tweede helft prinsheerlijk de 0-2 op het scorebord wist te brengen.

Maddison had daarvoor al de score geopend, de aansluitingstreffer van The Magpies via de ingevallen Carroll kwam te laat.

Leicester - met naast Tielemans ook Castagne tussen de lijnen en Praet op de bank - doet zo opnieuw een prima zaak in het klassement.