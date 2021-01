Rondje La Liga: Carrasco ziet na vervanging Suárez puntenverlies vermijden, coach van Bilbao ontslagen na zege

Het is al een bewogen zondagavond geweest in La Liga. Yannick Carrasco en zijn maats gingen op bezoek bij Alavés en wisten op het nippertje te winnen. Zo wipt Atlético over Real weer naar de leiding. Ook Bilbao pakte de drie punten, maar ontsloeg toch zijn trainer.

Carrasco stond opnieuw in de basis bij Atlético. Llorente bracht zijn team voor rust op voorsprong. Na de uitsluiting van Laguardia leken de bezoekers gewonnen spel te hebben. Toen Carrasco acht minuten voor affluiten naar de kant werd gehaald, stond het nog altijd 0-1.

Nadien zou er nog heel wat te gebeuren. Door een eigen doelpunt van Felipe was er alsnog puntenverlies in de maak, maar Luis Suárez was de reddende engel. De Uruguayaan kon na de perfecte assist van Félix niet meer missen aan de tweede paal en tikte van kortbij de 1-2 binnen.

Geen genade voor Garitano

Opluchting dus bij Atlético en die was er zeker ook bij Athletic Club Bilbao, dat dankzij een doelpunt van Munain de maat nam van Elche. Het was nog maar de tweede zege voor Bilbao in de laatste acht wedstrijden. Die mindere reeks kost ondanks de recente driepunter toch het hoofd van trainer Gaizka Garitano. Die had de ploeg vorig seizoen nog naar de bekerfinale geleid. Die is door Covid-19 nog altijd niet afgewerkt.