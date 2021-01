Vercauteren op een zucht van de Bosuil? Het is Gheysens zelf die vol het gaspedaal indrukt voor nieuwe coach

Antwerp FC zit momenteel met Frank Vercauteren rond de tafel. De voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht, KRC Genk en Cercle Brugge moet het stamnummer één naar de titel leiden. Het is Paul Gheysens die hem er absoluut bij wil hebben.

Ook Standard zat met Frank Vercauteren rond de tafel, maar de voormalige Rode Duivel gaf al snel aan dat hij het niet zitten om van zijn gezin gescheiden te leven. De vrouw en kinderen van de oefenmeester wonen immers nog steeds in Rusland.

De Rouches deden geen moeite, maar Antwerp FC blijft wel aandringen. En met succes: zou het toeval zijn dat de spelers van de Great Old vandaag een extra vrije dag hebben gekregen en pas morgen opnieuw op het oefenveld staan?

Het is Paul Gheysens die Vercauteren absoluut naar Deurne-Noord wil halen. Luciano D’Onofrio kwam met een Portugese piste op de proppen, maar die coach - een naam hebben we (nog) niet - is momenteel plan B.

Vier redenen

Gheysens eiste een naam als een klok als opvolger van Ivan Leko. Bovendien moet de nieuwe coach van Antwerp iemand zijn die de Belgische competitie kent, al prijzen heeft gepakt en indruk kan maken op een kleedkamer. Check, check, check én check!