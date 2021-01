Antwerp kansloos en analist ziet schuldigen: "Wat Mbokani en co gedaan hebben, is even erg als wat Lamkel Zé deed"

Antwerp ging zondag kansloos onderuit tegen KV Mechelen. The Great Old kon nooit echt aanspraak maken op meer. Analist Patrick Goots kijkt daarbij vooral naar de afwezigen: "Schandalig wat ze gedaan hebben."

Niemand was goed bij Antwerp, maar met de jongens die in quarantaine zaten erbij was het waarschijnlijk toch een ander verhaal geweest. "Het is simpel: de spelers die nu in quarantaine zitten omdat ze bewust de regels overtreden hebben, hebben niet alleen de club en de ploeg in de steek gelaten. Maar ook de fans én de samenleving", is Goots hard in GvA.

"Ik vind dat schandalig, dat net profvoetballers zo'n gedrag vertonen. Ze genieten van zoveel privileges om hun job toch te kunnen blijven uitoefenen én worden daar dan ook nog rijkelijk voor betaald. En dan toch nog lak hebben aan alles en iedereen. Dat is een bijzonder fout signaal en zeer onprofessioneel. Zonder goed te praten wat Lamkel Zé vorige week heeft gedaan, want ook voor mij heeft hij nu afgedaan, maar wat Mbokani en co hebben gedaan, is volgens mij principieel minstens even erg.