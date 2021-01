Standard lijkt met transfertarget KV Mechelen te gaan lopen

Zoals zo vaak vissen de Belgische clubs in dezelfde vijver. De manager van Joao Klauss heeft na het afspringen van de deal met KV Mechelen zijn speler ook aangeboden bij Standard. En daar willen ze wel aan zijn eisen tegemoet komen.

Klauss leek lange tijd op weg naar KV Mechelen, maar de eisen van de Braziliaanse spits waren te hoog voor Malinwa en ze geraakten er niet uit. Uiteindelijk verbrak de entourage van Klauss zelf de deal en gingen ze elders op zoek naar een overnemer voor de spits van Hoffenheim.

Klauss zat maandagavond in de tribunes om de match tegen Waasland-Beveren bij te wonen, weet Het Nieuwsblad. De deal is nog niet rond, maar de Rouches hebben wel goeie hoop om het in orde te krijgen.