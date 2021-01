Vercauteren: "Ik ben een tevreden trainer"

Een tevreden Antwerptrainer na de wedstrijd tegen AA Gent mede dankzij de 0-1 winst.

"Ik weet dat er nog verbetering nodig is dat is duidelijk. We zijn ook ontsnapt vandaag en het geluk van de dag hadden we mee." Zo begon een tevreden Franky Vercauteren aan de persconferentie.

"Naar het geheel, inzet, manier en resultaat ben ik een heel tevreden trainer. Dankzij een goede werkweek van de jongens."

Op de vraag of het defensiever was dan anders antwoordde Franky Vercauteren: "Zo goed mogelijk verdedigen en zo goed mogelijk aanvallen. Iets minder ruimte weggeven dat hebben we gedaan. In de 2de helft moest het offensiever zijn. Het zijn de twee verdedigende middenvelders die de goal voorbereiden en maken."