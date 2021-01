Genk-voorzitter houdt pleidooi voor BeNeLiga: "Als we nu niet meegaan worden we lilliputtercompetitie"

Het ligt al lang op tafel, maar er komt voorlopig weinig schot in: de BeNeLiga. Genk-voorzitter Peter Croonen heeft daar ook een duidelijke mening over: "We moeten mee."

"Wij zijn principieel pro", zegt Croonen in HLN. "Er zijn drie grote uitdagingen. Sportief denk ik dat iedereen het erover eens is dat een BeNeLiga een stap vooruit zou zijn. Maar kunnen wij op die manier ook grotere budgetten gemobiliseerd krijgen, waardoor je in een internationale context meer middelen hebt om sportief de strijd aan te gaan met grotere Europese clubs? Het antwoord is ja."

"De tweede uitdaging zijn die Europese tickets. Wij willen hetzelfde aantal Europese tickets behouden. Uefa was daar aanvankelijk terughoudend over, maar Ceferin heeft nu toch gezegd dat ze strategisch moeten kijken naar 'cross-border' competities."

Acht Belgische ploegen en acht Nederlandse en de rest speelt een nationale competitie. De rest van het format zou dan zijn dat er per land één daler en één barragist is. "Overal in de wereld komen enorme budgetten vrij in het profvoetbal. In China, in het Midden-Oosten, de MLS... De Uefa-competities zijn in constante hervorming die structureel negatief is voor de kleinere competities... Als we nu niet meegaan worden we echt een lilliputtercompetitie. We moeten verder durven kijken, daarom is die BeNeLiga zo belangrijk."