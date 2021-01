Simon Deli op weg naar de Ligue 1

Simon Deli kan een transfer maken naar de Ligue 1.

In de topper tegen KRC Genk zat de linkspoot voor de derde keer op rij in de tribune. Club Brugge werkt dan ook aan een oplossing, die oorspronkelijk vanuit Turkije leek te komen. Daar wordt Deli namelijk al een tijdje gelinkt aan Fenerbahçe. Toch ligt zijn toekomst mogelijk elders, want volgens Foot Mercato staat de verdediger op de radar bij Saint-Étienne.



Het nummer 16 uit de Ligue 1 zou hem echter slechts tot het einde van het seizoen willen huren, waarbij de gesprekken omtrent zulk een uitleenbeurt naar verluidt zelfs reeds opgestart werden. Een ietwat vreemde wending, vermits Club zelf allicht de voorkeur geeft aan definitief vertrek.