Het lijkt dan toch te gaan gebeuren: Antwerp staat zéér dicht bij het aantrekken van Ortwin De Wolf

Deze ochtend brachten we het nieuws al, maar de transfer van Ortwin De Wolf naar Antwerp wordt alsmaar waarschijnlijker nu Eupen zo goed als zeker al een vervanger weet binnen te halen.

Zit er een jonge, Belgische en talentvolle keeper aan te komen voor Antwerp? Het heeft er alle schijn van, want Royal Antwerp FC heeft zijn nieuwe doelman bijna te pakken.

De Wolf speelt sinds de zomer 2019 bij Eupen. Hiervoor was de doelman actief bij KSC Lokeren. Dit seizoen stond De Wolf in zowat de helft van de wedstrijd tussen de palen. In twaalf wedstrijden kon de 23-jarige Belg drie keer de nul houden.

Eupen liet al uitschijnen akkoord te gaan met een transfer. De Oostkantonners willen wel eerst anticiperen op het vertrek door al een vervanger binnen te halen. De afgelopen dagen werden Michael Verrips en Alex Craninx genoemd als mogelijke vervangers van De Wolf. Het is Alex Craninx die nu de beste papieren lijkt te hebben.

De definitieve overgang van Ortwin De Wolf naar Antwerp lijkt dus enkel nog een kwestie van tijd.