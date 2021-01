🎥 Kwalificaties voor het EK Futsal 2022: Futsal-Duivels maken er een spektakel van, maar laten overwinning liggen

De Futsal-Duivels hebben in hun openingswedstrijd van de kwalificatiecampagne voor het EK 2022 een voorsprong van twee doelpunten uit handen gegeven. Het werd uiteindelijk een 3-3 gelijkspel tegen Finland.

Na een schitterende reeks in de eerste kwalificatieronde (drie wedstrijden, drie overwinningen) begonnen de Futsal-Duivels donderdagavond tegen Finland aan hun laatste stap richting het EK 2022. Het was een wedstrijd die België domineerde en waarvan ze bijna de hele tijd in het voordeel waren, maar een overwinning kwam er uiteindelijk toch niet.

Ze bleven namelijk op een 3-3 gelijkspel steken tegen Finland. In de andere wedstrijd in de kwalificatiegroep van de Futsal-Duivels haalde Italië het met 3-0 van Montenegro. De volgende kwalificatiewedstrijd van onze nationale ploeg is tegen Montenegro. Bekijk één van de doelpunten uit de wedstrijd tegen Finland via beelden van Proximus Sports hieronder.