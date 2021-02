[België] Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Lamkel Ze - Oularé - Carcela-Gonzalez - Adewoye - Cijntje - Juklerød

Redactie

Gisteren 18:46







Foto: © Photonews

1 februari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte! Racing Genk toont interesse in Simen Juklerod van Antwerp Simen Juklerod zijn contract loopt op het einde van het seizoen af en vertrekt mogelijk naar een andere Belgische 1ste klasser. (Lees meer)







