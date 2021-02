[Buitenland] Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Ondoua - Cijntje - Bulka - Adewoye

1 februari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

'Gaƫl Ondoua (FC Servette) staat op de verlanglijst van onder meer Antwerp en AA Gent'

Het is nog tot maandagavond uitkijken naar verschillende mogelijke last-minutedeals. En daarbij komen de clubs al eens in elkaars vaarwater terecht. (Lees meer)