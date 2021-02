🎥 Daar is de extra doelman voor Antwerp: Ortwin De Wolf arriveert aan het stadion

Ortwin De Wolf is aangekomen op de Bosuil. Hij zal er verder onderhandelen over zijn overstap naar The Great Old. De doelman verlaat Eupen en zal tot het einde van het seizoen verhuurd worden aan Antwerp.

Een extra doelman was, mede door het langdurig uitvallen van Jean Butez, een prioriteit bij Antwerp. Het toonde meteen concrete interesse in Ortwin De Wolf, maar Eupen leek niet bereid te zijn om hun doelman te laten vertrekken. De Panda's hebben zich uiteindelijk door de sterke prestaties van Theo Defourny bij de situatie neergelegd. Ortwin De Wolf zal tot het einde van het seizoen verhuurd worden aan The Great Old. Daar moet hij de concurrentie aanscherpen met Alireza Beiranvand. šŸŗšŸ¦‰ Ortwin De Wolf, de nieuwe keeper van #antwerp, toegekomen op de Bosuil. Met Bjorn Ruytinx, een van zijn zaakwaarnemers. pic.twitter.com/KzS2ZWP3f6 — David Van den Broeck (@david_vdb) February 1, 2021