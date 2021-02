Dimata nog weg bij Anderlecht? Aanvaller wordt gelinkt aan Spaanse tweedeklasser

Anderlecht heeft nog drie spelers die vandaag mogelijk/zeker zullen vertrekken. Op de aankondiging van Michel Vlap is het nog wachten. Zakaria Bakkali, dat lijkt een onmogelijke zaak te worden. Maar wat met Nany Dimata?

Dimata is steevast invaller bij paars-wit en komt elke match maar aan een paar minuten. Hij ging het bestuur dan ook smeken om een transfer en zijn entourage zocht voor hem een oplossing in Italië en Frankrijk. Maar er was amper interesse voor de spits en Anderlecht blijft op de vlakte over een mogelijke transfer.

Maar intussen lijkt er toch een gegadigde opgedoken. Volgens Spaanse media is de Spaanse tweedeklasser Espanyol aan het onderhandelen met Dimata. Of het ook effectief tot een transfer komt, is afwachten. De vorige keer viel een transfer in de soep omdat hij niet slaagde voor zijn medische testen...