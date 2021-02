[België] Transfer Deadline Day 01/02: Refaelov - Deli - Yaremchuk - Pellistri - Tissoudali - Vlap - Dimata - García Tena

1 februari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

Deadline day: spanning in de Ghelamco Arena? 'Nieuwe gegadigde doemt op voor spits van Buffalo's en wil lastminute slag slaan'

Het is 1 februari 2021 en dus sluit de wintermercato maandag. En dat zou wel eens tot enkele grote last-minutedeals kunnen leiden, waarbij de miljoenen in het rond kunnen vliegen. Ook in de Ghelamco Arena. (Lees meer)

Officieel: Pol Garcia verlaat STVV en trekt naar het Mexicaanse FC Juarez

Het vertrek van Pol Garcia hing al een tijdje in de lucht, maar nu kondigt STVV ook via de officiële kanalen het vertrek van hun Spaanse verdediger aan. Hij gaat nu aan de slag bij het Mexicaanse FC Juarez. (Lees meer)

🎥 Daar is de extra doelman voor Antwerp: Ortwin De Wolf arriveert aan het stadion

Ortwin De Wolf is aangekomen op de Bosuil. Hij zal er verder onderhandelen over zijn overstap naar The Great Old. De doelman verlaat Eupen en zal tot het einde van het seizoen verhuurd worden aan Antwerp. (Lees meer)

Simon Deli keert tijdelijk terug naar ex-club Slavia Praag

Club Brugge neemt afscheid van Simon Deli. Vorig jaar was hij nog één van de absolute sterkhouders in de kern, maar dit seizoen belandde hij bij blauw-zwart op de bank. De centrale verdediger keert tot het einde van het seizoen terug naar zijn ex-club. (Lees meer)

Landry Dimata wil paars-wit verlaten

Landry Dimata heeft geen zin zich neer te leggen bij een rol als invaller. Daarom dringt de aanvaller bij het bestuur aan op een vertrek. Enkele ploegen uit het buitenland lijken alsnog een inspanning voor hem te doen. (Lees meer)

Michel Vlap trekt tot het einde van het seizoen naar Arminia Bielefeld

Michel Vlap lijkt niet meer in de plannen van Vincent Kompany voor te komen, dus moet hij elders op jacht naar speelminuten. De Fries lijkt op weg naar de Bundesliga, Arminia Bielefeld staat op het punt om hem tot het einde van het seizoen te huren. (Lees meer)

Beitar Jeruzalem wil Lior Refaelov losweken bij Antwerp

Paniek op de Bosuil? Het contract van Lior Refaelov loopt deze zomer ten einde. Het Israëlische Beitar Jeruzalem toonde meteen interesse en heeft alvast een contract voor 2,5 seizoenen klaarliggen. Antwerp moet dus in actie schieten of het dreigt de Gouden Schoen-winnaar te verliezen. (Lees meer)