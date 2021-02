[Buitenland] Transfer Deadline Day 01/02: Khedira - Van Aanholt - Pellistri - Yaremchuk - Verreth - Gladon - Murray - Upamecano

Redactie

Vandaag 12:35







Foto: © Photonews

1 februari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte! 'Josh King aan Burnley gelinkt' Josh King wordt door diverse Engelse kranten aan Burnley gelinkt. Ruilt hij Bournemouth in voor een ander Engels avontuur?



FenerbahƧe kondigt Kahveci aan šŸ“¹ Şimdi Fenerbahçe YouTube Katıl'da!



Hemen katılmak içinšŸ‘‡https://t.co/24csJlnPjV pic.twitter.com/GN5qIr0FAl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021



'Radonjic naar Duitsland' Nemanja Radonjic is onderweg naar Duitsland. Hij zou er volgens Franse bronnen verhuurd worden aan Hertha Berlijn.



'Liverpool wil shoppen in Duitsland' Liverpool zou wel wat zien in Ozan Kabak. De centrale verdediger van Schalke 04 mag wel enkel weg als zijn team een vervanger kan vinden.



Eupen heeft zijn nieuwe doelman te strikken KAS Eupen heeft zijn nieuwe doelman te strikken. Robin Himmelmann wordt de opvolger van Ortwin De Wolf bij de Oostkantonners.



AZ neemt afscheid van T2 Marino Pusic is niet langer de T2 van AZ Alkmaar. Dat heeft de club op maandagvoormiddag bekendgemaakt in een persbericht.







Foto: © photonews

OFFICIEEL: Malinwa rondt deal van aanvaller af: "Kan zich in de kijker spelen bij competitieleider" Op transfer deadline day kunnen we ons aan nog heel wat deals in binnen- en buitenland verwachten. Eentje is alvast (Lees meer)



'Sami Khedira trekt vandaag nog naar ... Duitsland' Sami Khedira zou op weg zijn naar Hertha Berlijn. Dat weet Kicker alvast te melden. Hij zou voor zes maanden worden gestald bij de Duitsers op huurbasis van Juventus.



Kenny Lala heeft zijn nieuwe club te strikken Kenny Lala trekt naar Olympiakos. Dat wordt door alle grote media en de Grieken zelf ook ondertussen bevestigd.



Officieel: Waasland-Beveren laat Belgisch jeugdinternational naar Scandinaviƫ vertrekken Bij Waasland-Beveren mag er op Transfer Deadline Day nog wel wat verwacht worden. Ondertussen is er alvast wel een uitgaande deal gemaakt van een jonge international. (Lees meer)



Midtjylland doet zaakje bij Everton FC Midtjylland heeft Jonas Lossl binnengehaald. Ze pikten hem gratis op bij Everton en gaven de keeper prompt een contract tot 2025.



Norwich heeft zijn keeper beet Norwich City heeft Orjan Nyland nu ook officieel voorgesteld. De 30-jarge doelman was al een tijdje clubloos en heeft nu dus een nieuwe uitdaging beet.



'Liverpool aast op bizarre speler' Liverpool zou volgens BBC wat zien in Ben Davies van Preston North End. Rest de vraag of hij wel een versterking zou kunnen worden voor The Reds.



Bayern blijft mikken op versterking Bayern München blijft mikken op versterking en komt daarbij ook uit bij een concurrent. Het maakt zich volgens Duitse media sterk dat het Dayot Upamecano kan losweken bij Leipzig.



Glenn Murray heeft nieuwe club Het is nu ook officieel: Glenn Murray verlaat Brighton en tekent een contract bij Nottingham Forest. Dat hebben beide teams laten weten.



Patrick van Aanholt genoemd bij topclub Patrick van Aanholt zou volgens diverse Nederlandse en Engelse media Crystal Palace nog kunnen inruilen voor Arsenal op Transfer Deadline Day.