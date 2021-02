Hoopgevend nieuws voor Anderlecht: "Kijk eens wie hier is"

Hendrik Van Crombrugge is op de weg terug. Hij werkt momenteel op Neerpede hard aan zijn comeback. De Anderlecht-doelman staat al maanden aan de kant met zware rugproblemen.

Anderlecht deelde vandaag via sociale media dat hun doelman Hendrik Van Crombrugge op Neerpede aan zijn herstel aan het werken is. Eind december ging King Henri onder het mes wegens een rugletstel en een operatieve inreep was daarvoor de beste oplossising.

Anderlecht moet zijn eerste doelman dus al een tijdje missen. Het is sinds 8 november vorig jaar geleden dat van Crombrugge nog eens tijdens een wedstrijd tussen de palen heeft gestaan.

De club verwacht dat hun doelman tegen maart terug inzetbaar zal zijn. Tot die tijd blijft Timon Wellenreuther waarschijnlijk de nummer één.

Na de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken is dit nieuws toch wel een opsteker voor al wie paars-wit liefheeft.