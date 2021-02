Brys ontgoocheld na uitschakeling: "Liggen wenen in een hoekje helpt ons niet"

De bekeruitschakeling van OHL is voor trainer Marc Brys een stevige ontgoocheling, maar veel tijd om te treuren is er niet.

Brys kan niet lachen met de uitschakeling. “Heel eerlijk, ik vind het zeer erg dat we uit de Beker van België liggen”, zegt hij op de website van de club. “Ik vind zo’n bekertoernooi een heel mooie competitie. Heel direct, niet rekenen, naar de volgende ronde of uit de beker. Cercle Brugge is een team dat we normaal de baas moeten kunnen. Soit, we moeten dit achter ons laten en vooruitkijken. Nu wat liggen wenen in een hoekje helpt ons echt niet vooruit.”

Zaterdag moet OHL al opnieuw aan de bak, nu op Sclessin. “We hebben nu twee dagen om fris in het hoofd aan de aftrap van de partij tegen Standard te verschijnen. We speelden gisteren op een zwaar veld. Dat zal in Luik niet anders zijn. Er kwam wat meer duidelijkheid na het overnemen van Leye, enkele nieuwe spelers ook.”

Over één iets is Brys alvast heel erg blij. “Het Standard onder Leye hanteert minder de lange bal en voetbalt wat meer, is wat offensiever ingesteld. Het is echt een goed team geworden dat niet voor niets hoog in de rangschikking staat. Het wordt een heel lastige wedstrijd, zeker op Sclessin. Gelukkig zit er geen volk”, besluit Brys al lachend.