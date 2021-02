Het tragisch verhaal van voormalig goudhaantje KV Mechelen: carrière in het slop na gruwelijke doodschop van Anderlecht-speler

Hassané Bande maakte in het verleden heel wat indruk in het AFAS Stadion, het leverde hem zelfs een transfer naar Ajax op. Daar heeft hij de verwachtingen niet ingelost. Door een gruwelijke tackle maakte hij zelfs nooit zijn debuut voor de Amsterdammers. Nu wacht hem een grauw avontuur in Kroatië.

Het was een onbekende naam toen hij neerstreek in Mechelen, maar toch hebben ze er hun nodige hoeveelheid plezier aan beleefd. De nieuwkomer toonde zich meteen als supersub, maar ook als basispeler bleef hij eenvoudig de weg naar het doel vinden. Het eindverdict: 12 doelpunten in 27 wedstrijden. Hierdoor stond het toen nog 19-jarige toptalent op de radar van enkele Europese topclubs. Uiteindelijk verliet hij de Jupiler Pro League voor een bedrag rond de 9 miljoen euro.

Bij Ajax stond de aanvaller meteen hoog aangeschreven. Hij toonde zich in enkele oefenwedstrijden en leek goed op weg om zijn debuut te maken voor de Nederlandse recordkampioen, maar toen sloeg het noodlot toe. In een oefenwedstrijd tegen Anderlecht vloog Dauda gruwelijk in en brak daarbij het been van de pechvogel, die ook nog eens zijn enkelbanden scheurde. Maandenlang stond Hassane Bandé ongelukkig aan de kant.

Op de sukkel

Vanuit de zetel zag de ex-speler van KVM hoe zijn ploeg zowel in Nederland als Europees iedereen bleef verbazen. Bandé besefte maar al te goed dat hij niet meer in de plannen ging voorkomen. De flankaanvaller uit Burkina Faso kwam bij de beloften terecht en moest elders speelminuten vergaren.

Maar ook bij het Zwitserse Thun kwam hij nauwelijks aan de bak. De club degradeerde zelfs uit de hoogste klasse en zette zijn huurling meteen terug op het vliegtuig richting de Nederlandse hoofdstad. Daar bleef hij bij de beloften in de tweede klasse voetballen, tot nu.

Wat met de aanstormende KVM-talenten?

De pechvogel kiest voor een nieuw avontuur in Kroatië en trekt op huurbasis naar NK Istra, dat ook een aankoopoptie bedong. Het wordt (momenteel) niet de carrière waar hij zelf van gedroomd had. Prees zijn club hem te snel de hemel in? Of had hij wel degelijk de capaciteiten om het te maken in het voetbal, maar bracht Dauda daar verandering in?

Bandé ↝ NK Istra 1961

└ Huurbasis



Het Mechelse bestuur zal er niet meteen wakker van liggen, het deed namelijk een uitstekende financiële zaak en vocht zich met het transfergeld amper een jaar na de degradatie terug naar eerste klasse. Het verkocht ondertussen ook toptalenten Issa Kaboré (Manchester City) en Aster Vranckx (Wolfsburg) voor grof geld aan Europese grootmachten. Hopelijk worden beide jongens niet getroffen door het lot en kunnen zij zich in het buitenland opwerken tot een absolute sterkhouder.