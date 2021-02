Vanhaezebrouck recupereert verdediger voor duel tegen diens ex-ploeg

Maandagavond krijgt het AA Gent van Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena het bezoek van Moeskroen. Een wedstrijd waarin de Buffalo's alleen vrede kunnen nemen met de drie punten. Dan is het ook wel noodzakelijk om achterin alles goed gesloten te houden.

In dat opzicht krijgt Vanhaezebrouck er een extra defensieve kracht bij. De trainer van AA Gent heeft immers Dino Arslanagic opgenomen in de selectie voor deze wedstrijd. Aanvankelijk werd gedacht dat die partij te vroeg zou komen voor Arslanagic, maar hij is dus toch fit geraakt.

Voor de centrale verdediger is dit een bijzondere wedstrijd. Arslanagic heeft immers een verleden bij Moeskroen en versierde daar zijn transfer naar Antwerp. Na drie jaar op de Bosuil verhuisde Arslanagic in de zomer van 2020 naar Gent.

Het is voor hem net als voor zijn ploeg niet het gemakkelijkste seizoen. Arslanagic was al eens twee maanden out door een knieblessure. Hij geraakte donderdag in de beker tegen Charleroi opnieuw geblesseerd, maar ze hebben hem dus toch tijdig kunnen oplappen.