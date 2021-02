Is er eindelijk witte rook op komst? "2021 wordt hét jaar dat we gaan weten of de BeNeLiga er komt of niet"

In België en Nederland raken de profclubs steeds meer overtuigd van het nut van de BeNeLiga. De komende maanden worden alvast cruciaal als het over de toekomst van de grensoverschrijdende competitie zal gaan.

Peter Croonen liet eerder al weten dat de Belgische profclubs de boot niet mogen missen. “Anders wordt de Jupiler Pro League een lilliputtercompetitie in Europa”, liet de voorzitter van KRC Genk en van de Pro League zich ontglippen.

Maar wanneer komt er eindelijk uitsluitsel? De voorbije jaren waren er al tal van studies, terwijl ook het format al lijkt vast te staan. Bovendien kwamen ook de Belgische en Nederlandse topclubs al samen én werd er met UEFA gesproken.

Ik merk dat de bereidheid momenteel nooit groter was dan nu

“2021 wordt hét jaar dat we gaan weten of de BeNeLiga er komt of niet”, legt Croonen zichzelf en zijn collega’s een deadline op in Het Laatste Nieuws. “Als het momentum er is moeten we ervoor gaan. Maar ik merk dat de bereidheid momenteel nooit groter was dan nu.”