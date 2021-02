Yaremchuk op jacht naar Gents clubrecord: Nog drie doelpunten te gaan

In de competitiewedstrijd van gisterenavond tegen Moeskroen was Roman Yaremchuk wederom van goudwaarde voor de Buffalo's. Met drie doelpunten had hij een groot aandeel in de 4-0 overwinning en komt hij ook weer een stapje dichter bij het doelpuntenrecord van clublegende Eric Viscaal.





