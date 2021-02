De valentijnsboodschap van Spitsbroers: "Liefde is een supportersclub ... met twee leden"

Kent u de VTM-reeks Spitsbroers nog? Daarbij kwamen heel wat leuke quotes naar boven, al hebben die ook niet altijd evenveel te maken met voetbal. Zo was het ook een keertje raak met de voorzitter van Racing Genk - een valentijnsboodschap om u tegen te zeggen.

“Liefde is een supportersclub”, aldus Mike Verdrengh enkele jaren geleden in zijn rol als voorzitter Beernaert. “Een supportersclub met twee leden.” Waarop zijn dochter in de reeks – gespeeld door de ravissante Lynn Van Royen meteen bij de pinken was: “Maar Alan heeft zijn lidgeld niet betaald.”

© photonews

Waarop Verdrengh opnieuw probeerde: “Het gaat om twee mensen die een elastiek vasthouden. Als de ene wat rapper loslaat voor de andere daar klaar voor is, doet dat echt pijn. Je mag ook niet te snel de elastiek loslaten.”

Bij het overlijden van de voorzitter in de reeks kwam de quote nog eens naar boven: “Je hebt gelijk”, snotterde Nina. “Het doet enorm veel pijn, maar ik hoop dat we elkaar nog gaan terugzien.” Waarop de spelers op de middenstip een Forza Racing aanhieven voor de overleden voorzitter.