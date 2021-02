Croonen trekt (nogmaals) aan de alarmbel: "Op die manier kan het hele Belgische voetbalecosysteem onder druk gezet worden"

Peter Croonen trekt aan de alarmbel. Door de oprichting van de Conference League boet België in aan (kwalitatieve) Europese tickets. En dat kan grote gevolgen hebben.

De komende jaren worden bepalend voor de toekomst van het Belgische voetbal. Er moeten niet alleen knopen worden doorgehakt over de BeNeLiga, maar ook UEFA wil het Europese clubvoetbal grondig hervormen.

Zo is het lang niet meer zeker dat de Belgische kampioen een rechtstreeks ticket voor de Champions League zal krijgen. Door de oprichting van de Conference League zal de Belgische bekerwinnaar volgend seizoen zelfs een Europa League-voorronde moeten spelen.

Peter Croonen maakt zich dan ook terecht zorgen. Voor KRC Genk zal het lastiger worden om Europese poules te spelen, maar ook als voorzitter van de Pro League kan hij niet op beide oren slapen.

“Europees voetbal speelt ook een belangrijke factor in het halen van spelers”, legt Croonen uit in Het Laatste Nieuws. “Een voorbeeld: wij hadden Theo Bongonda nooit kunne halen als we geen Champions League hadden gespeeld.”

BeNeLiga als dé oplossing?

“In dat geval had ook Zulte Waregem een belangrijk transferbedrag misgelopen hebben. Op die manier zal het hele ecosysteem van België lijden onder minder kwalitatieve tickets voor Europa. De BeNeLiga? Dat kan op termijn een oplossing zijn.”