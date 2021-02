Franky Vercauteren heeft zijn tijdbom in de hand: "Elke oncoloog weet dat bij kanker de uitzaaiing gevaarlijk is"

Lamkel Ze is alom tegenwoordig bij Royal Antwerp FC. Coach Franky Vercauteren lijkt zijn enfant terrible voorlopig in de hand te hebben.

Lamkel Ze is de voorbije weken, love him or hate him, meerdere keren de reddende engel geweest bij de Great Old. Al is de kans dat hij weer vervalt in oude gewoontes natuurlijk op elk moment heel erg reëel. “Dan zal de bereidheid binnen de groep om dit uitzonderlijk gedrag nog te tolereren en te neutraliseren geleidelijk aan afnemen. Snelle verspreiding dreigt. Wanneer dit proces wordt ingezet, is het verwijderen van de betrokken persoon soms de enige mogelijkheid”, zegt professor Gert Vande Broek die onderzoek doet naar coachleiderschap en groepsdynamiek.

Franky Vercauteren is voor Lamkel Ze dan ook een beetje een dokter als we Vande Broek mogen geloven. “In de wetenschappelijke literatuur spreekt men van ‘the cancer’ in het team. En elke oncoloog weet dat bij kanker de uitzaaiing gevaarlijk is. Bij groot verspreidingsgevaar dient de tumor te worden weggehaald. De kunst van het coachen is het goed inschatten van dit gevaar. Er zijn zeer veel indicatoren die dit beslissingsproces mee onderbouwen. De situatie, de groepsdynamiek, persoonlijkheid van teamleden en de negatieveling zelf,...”