'RSC Anderlecht wil middenveld versterken en gaat concurrentie aan met Franse en Spaande teams'

RSC Anderlecht wil dit seizoen play-off 1 halen, maar het wil ook al vooruitkijken naar volgend seizoen. En daarbij horen ook transfers.

Paars-wit wil zeker en vast het middenveld danig onder handen nemen en komt daarbij uit bij verschillende pistes.

Eentje daarvan is Rayane Aabid, een 29-jarige Franse middenvelder die momenteel uitkomt voor het Turkse Hatayspor.

Hernieuwde interesse

In 2018 waren er al eens verschillende Belgische teams in hem geïnteresseerd, daarna is hij her en der wel op de radar blijven staan.

Naast onder meer Cadiz en Saint-Etienne wordt RSC Anderlecht nu opnieuw genoemd als mogelijke overnemer van de centrale middenvelder.