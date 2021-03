Thomas Didillon neemt Anderlecht op de korrel: "Deze structurele crisis duurt nog lang voort"

Woensdagavond geen terugkeer voor Thomas Didillon naar het Lotto Park. Cercle Brugge gunt hun steunpilaar de nodige rust, het behoud krijgt dan ook voorrang op de Croky Cup. De Fransman beleefde nochtans een moeilijke periode bij Anderlecht en had sportief wraak kunnen nemen.

De 25-jarige doelman was één van de eerste slachtoffers onder leiding van de toen nog speler-trainer Vincent Kompany. Het clubicoon zocht naar een keeper met voetballende kwaliteiten en koos voor de komst van Hendrik Van Crombrugge. Daarmee verwees hij Didillon naar de bank, ook in de beker werden hem geen minuten gegund.

De Fransman stond nochtans zijn mannetje tijdens de moeilijke periode van paars-wit, zelf sprak hij over een gebrek aan stabiliteit op de club: “Anderlecht was onstabiel. Ze hadden zowel structureel als sportief problemen. Wat ik zeg is niet nieuw, het was zichtbaar van buitenaf”, verklaarde hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Gevolgen op en naast het veld

Heerste er een gebrek aan vertrouwen op de club? Hij begreep de snelle opeenvolging van coaches niet goed: “Hein Vanhaezebrouck kreeg niet voldoende krediet. Hij werd snel vervangen en toen kregen we een resem aan nieuwe trainers. Fred Rutten, Karim Belhocine, … .”

Ook onder Vincent Kompany ging het niet beter met het elftal, maar volgens de doelman konden vooral de spelers daar weinig aan doen. “Omdat Vincent Kompany zijn trainersdiploma’s niet had kregen we Simon Davis en later Frank Vercauteren aan het roer. Deze structurele crisis duurt vandaag de dag nog voort, zelfs bij de directie zijn er veel veranderingen en C4’s doorgevoerd. Het mag niet verbazen dat zoiets ook gevolgen heeft op het terrein.”

Thomas Didillon trok deze zomer naar Cercle Brugge en tekende er een contract tot 2024. Daar beleefde hij samen met de Vereniging een moeilijk seizoen. Onder Yves Vanderhaeghe lijkt de club zijn eindsprint ingezet te hebben. Ze staan nu net boven de degradatiestreep, al worden het nog enkele moeilijke en spannende weken.