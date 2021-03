Na vijf maanden wachten: Jérémy Doku laat een allereerste keer de netten trillen in Frankrijk

Jérémy Doku heeft er maar liefst vijf maanden op moeten wachten, maar zaterdag liet hij een allereerste keer de netten trillen voor Stade Rennais.

Jeremy Doku streek begin oktober neer bij Stade Rennais in ruil voor een recordbedrag van meer dan 25 miljoen euro. Ondanks het hoge prijskaartje heeft zowel de club als het jeugdproduct van Anderlecht even geduld moeten uitoefenen, maar nu was het uiteindelijk toch prijs.

Het eerste doelpunt van Jeremy Doku viel op bezoek bij FC Metz. Het was de eerste van vele voor de Rode Duivel, die in de eerste helft van het seizoen al drie assists liet noteren.